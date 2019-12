2. deutsche Liga: Hinterseer trifft, HSV spielt remis

Während Herbstmeister Arminia Bielefeld und der Hamburger SV Dämpfer im Aufstiegskampf in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga Rückschläge erlitten, ist Lukas Hinterseer immerhin mit einem persönlichen Erfolgserlebnis in die Winterpause gegangen. Der ÖFB-Teamspieler erzielte beim 2:2 seiner zweitplatzierten Hamburger bei Mittelfeld-Team Darmstadt das 1:0 per Kopf (18.).

Letztlich blieb der HSV trotz des sechsten Saisontreffers Hinterseers auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg. Bielefeld ist trotz einer 0:3-Pleite beim FC St. Pauli weiter mit drei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, weil auch der mit dem HSV punktgleiche Dritte Stuttgart bei Hannover 96 mit 2:2 remisierte. Erzgebirge Aue rückte dank eines 3:1 gegen Greuther Fürth vorerst auf Rang vier vor und bis auf zwei Zähler an die Aufstiegsplätze heran.