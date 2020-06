Hinterseer trifft, Ingolstadt bleibt Leader

Ingolstadt hat die Tabellenführung in der zweiten Bundesliga verteidigt und den Vorsprung auf die Verfolger ausgebaut. Die Mannschaft des österreichischen Trainer Ralph Hasenhüttl schlug Bochum 3:0 und bleibt damit daheim ungeschlagen. Der Tiroler Lukas Hinterseer erzielte das zweite Tor für Ingolstadt und hält schon bei sechs Saisontreffern. Wieder zu Null spielte dabei Tormann Ramazan Özcan, der zuletzt gegen Brasilien sein Team-Comeback gegeben hatte. Bei Bochum hat Michael Gregoritsch angeschlagen gefehlt.

Der zweite Österreicher-Klub – Fortuna Düsseldorf – blamierte sich gegen den Tabellenletzten: In Aalen setzte es eine 0:2-Niederlage. Die Österreicher Gartner und Liendl standen in der Startformation, Hoffer ersetzte in der 72. Minute seinen Landsmann Gartner.

RasenBallsport Leipzig (mit Hierländer, Hoheneder und Teigl) kann sich am Sonntag mit einem Auswärtssieg in Sandhausen (mit Gartler, Kulovits und Tormann Knaller) auf Rang zwei schieben. Denn Darmstadt spielte am Freitag daheim gegen Karlsruhe nur 0:0. Ebenfalls nur 0:0 spielte Fürth (mit Robert Zulj) gegen Heidenheim.