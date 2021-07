1860 München steht vor ungewisser Zukunft

Der Absturz der Münchner Löwen setzte schon vor vielen Jahren ein - so gefährlich wie jetzt war die Lage aber noch nie. Der selbst ernannte Zweitliga-Meisterkandidat TSV 1860 steht kurz vor dem nicht für möglich gehaltenen Abstieg in die deutsche Fußball-Drittklassigkeit, was zuletzt vor 23 Jahren passierte. Die Konsequenzen wirtschaftlicher Art wären nicht auszudenken für den finanziell gebeutelten und von Investor Hasan Ismaik abhängigen Klub, dazu käme ein enormer Bedeutungsverlust in der Fußball-Hauptstadt München. „Jetzt stehen wir mit dem Arsch an der Wand“, gestand Sport-Geschäftsführer Gerhard Poschner dieser Tage.

Über die potenziellen Folgen mag keiner der Verantwortlichen im Detail sprechen. Die „volle Konzentration“ gelte den letzten drei Saisonspielen in Frankfurt, gegen Nürnberg und in Karlsruhe, sagte Poschner, dessen Löwen inzwischen auf einem direkten Abstiegsplatz stehen. „Was danach passiert, wird hintenan gestellt.“ Durchhalteparolen sind zurzeit von vielen Sechzigern zu hören. Sie befeuern die große Ungewissheit und zahllose Spekulationen. Wie viel Geld für einen Neuaufbau in Liga drei übrig wäre ist ebenso unklar wie die Frage, in welchem Stadion dann gespielt würde.