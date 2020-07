1:1 zwischen ManCity und Dortmund

Real Madrid hatte in Amsterdam mit Ajax die meiste Zeit leichtes Spiel. Cristiano Ronaldo und Benzema mit einem Traumtor brachten das Weiße Ballett mit 2:0 in Führung, ehe man durch eine Unachtsamkeit Ajax ein Tor gewährte. Ronaldo machte mit zwei weiteren Toren alles klar.



Schalke mit Christian Fuchs drehte daheim gegen Montpellier zunächst ein 0:1 in ein 2:1. Julian Draxler erzielte das 1:1 und machte sich mit 19 Jahren und 14 Tagen zum jüngsten Schalker Torschützen in der Champions League. Beim 2:1 war er schmerzlich beteiligt: Er wurde im Strafraum gefoult und mit Unterarmbruch vom Feld getragen. Den Elfmeter verwandelte Huntelaar. Doch in Unterzahl gelang den Franzosen der Ausgleich.