1:1 - Madrider Stadtderby war eines für die Tormänner

In der Liga läuft es für Real Madrid weiterhin nicht so gut wie in der Champions League: Das Derby gegen Atletico war bei vier Punkten Rückstand die vielleicht letzte Chance, noch Rang zwei zu erobern. Doch der Stadtrivale eroberte mit dem 1:1 einen Punkt beim Rivalen.

In Halbzeit eins war Real stark und überlegen. Atletico-Goalie Oblak rettete gegen Ronaldo und Varane. Bei der besten Chance war er chancenlos: Marcelos Schlenzer landete am Lattenkreuz, der Nachschuss von Carvajal wurde aber wieder zur Beute des Slowenen (42.). Aber auch Real-Tormann Navas bewies bei der einzigen Chance Atleticos gegen Costa seine Klasse (30.).

In Minute 53 bebte das Estadio Bernabeu, Cristiano Ronaldo – wer sonst? – hatte getroffen. Die verdiente Führung hielt aber nur vier Minuten. Griezmann war mit einem gezielten Abstauber zur Stelle. Das Derby blieb packend. In der Nachspielzeit schoss Real-Kapitän Sergio Ramos aus 21 Metern Richtung Kreuzeck, aber Oblak parierte auch diesen Freistoß.