10.000 auf dem Weg nach Rom

Mit einer überwältigenden Unterstützung und einer großen Portion Selbstbewusstsein peilt Borussia Mönchengladbach heute den ersten Europapokal-Achtelfinaleinzug seit 18 Jahren an. Dabei wird die Elf von Trainer Lucien Favre nach dem 3:3 im Hinspiel gegen Lazio Rom in der Ewigen Stadt von fast 10.000 Anhängern begleitet.

"Die Unterstützung unserer Fans ist unglaublich. Wir wollen ihnen einen Sieg schenken", sagte Kapitän Filip Daems vor dem zehnten internationalen Auftritt in dieser Saison (19.00 Uhr, Sky, ORFeins). "Unsere Chancen stehen 50:50. Wir wissen, dass wir auswärts gegen Top-Gegner bestehen können", meinte der Burgenländer Martin Stranzl. Der Abwehrchef verwandelte übrigens im Hinspiel einen Elfer, vergab aber auch einen und traf nur die Stange.

Der Bundesliga-Zehnte hat an den historischen Ort im Stadio Olimpico, wo die deutsche Nationalmannschaft vor fast 23 Jahren den letzten WM-Titel gewann, keine guten Erinnerungen. Vor 35 Jahren unterlag die legendäre "Fohlen-Elf" im Europapokal-Finale der Landesmeister Liverpool mit 1:3. "Am Ende haben uns die Liverpooler niedergespielt", erinnert sich Vizepräsident Rainer Bonhof, der damals an einem der wichtigsten Spiele der Borussia-Vereinsgeschichte beteiligt war.

Martin Harnik und Raphael Holzhauser spielen mit Stuttgart bei Genk, das Hinspiel endete 1:1. Aleksandar Dragovic verteidigt mit dem FC Basel ein 2:0 in der Ukraine bei Dnjepropetrowsk .