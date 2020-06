0:0 – Kapfenberg noch nicht unten

Nach dem 0:0 von Wiener Neustadt im Nachmittagsspiel gegen Sturm musste Kapfenberg ebenfalls punkten, um zumindest die winzige theoretische Chance auf den Klassenerhalt zu erhalten. Das ist gelungen – ebenfalls mit einem 0:0.



Ried ging stark geschwächt in das Spiel in der Obersteiermark. Akademiespieler Burghuber durfte bei seinem ersten Einsatz gleich von Beginn an spielen, in der Verteidigung musste Gabriel ran. Auch der junge Baumgartner durfte später noch Bundesliga-Luft schnuppern.



Kapfenberg war zwar überlegen, im Finish hätte aber doch Ried der Sieg gebührt. Joker Zulj schoss ein reguläres Tor, es wurde aber eine Abseitsstellung gepfiffen.