Fußball: Jung-Austrianer fügen Klagenfurt erste Niederlage zu

Die Jung-Austrianer gewann in der 16. Runde der 2. Liga gegen den Tabellenführer klar mit 4:1. Jarjue Maudo erzielte in der 13. Minute die Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Kärntner sorgten Patrick Wimmer, Csaba Mester und Aleksandar Jukic für klare Verhältnisse. Erstmals in dieser Spielzeit stehen die Veilchen nicht auf einem Abstiegsplatz und überwintern jedenfalls über dem Strich. Horn hingegen ärgerte sich. Die Waldviertler lagen lange 1:0 in Führung, kassierten aber in der 96. Minute in Innsbruck gegen Wacker noch den Ausgleich.