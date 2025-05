Salzburg wahrt die theoretische Chance auf die Champions League

Die Chance auf den Meistertitel war für die Salzburger schon lange vorbei. Platz zwei und damit ein Platz in der Qualifikation zur Champions League – das war das Ziel vor dem Spiel bei Blau-Weiß Linz . Doch Trainer Thomas Letsch wusste schon vor der Partie im Sky-Interview: „Wir haben in der Champions-League nichts verloren.“

Nach dem 2:1-Sieg in Linz lebt für die Salzburger noch die Chance auf den zweiten Platz weiterhin. Derzeit liegt man auf Rang vier, einen Punkt hinter Austria und WAC. In der Ära Red Bull war Salzburg am Ende der Meisterschaft nie schlechter als auf Rang zwei platziert.

Die Linzer starteten mutig in die Partie gegen den einstigen Serienmeister und sie starteten erfolgreich. Anderson spielte einen weiten und hohen Ball in die Spitze, dort übernahm Simon Seidl die Kugel mit dem Außenrist (!) volley und netzte aus spitzem Winkel äußerst sehenswert zur 1:0-Führung (9.).