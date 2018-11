Furz-Vorwürfe sorgen für Stunk in der Darts-Szene

Mit dem Niederländer Wesley Harms kann man fast Mitleid haben. "Es hat zwei Nächte gedauert, bis ich den Gestank wieder aus der Nase hatte", sagte der 34-Jährige dem englischen Blatt The Sun. “Es war schlimm. Es hat angefangen, zu stinken - und dann hat er aber besser gespielt. Deswegen dachte ich, er musste einfach nur Wind lassen".

Die Darts-Szene ist recht eigen. Das beweist der neueste "Eklat". Was war denn eigentlich passiert. Am Wochenende wurde in Wolverhampton, England, ein prestigeträchtiges Turnier ausgetragen, der Grand Slam of Darts. Im Achtelfinale kam es zum Duell zwischen dem besagten Wesley Harms und dem zweifachen Weltmeister Gary Anderson aus Schottland. Der Schotte entschied die Begegnung für sich, doch nun sieht er sich mit "schweren" Vorwürfen seines Gegners konfrontiert.