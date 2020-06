Fünfter Golf-Profi auf PGA-Tour positiv auf Coronavirus getestet

Der US-amerikanische Golfprofi Harris English ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und kann nicht bei der Rocket Mortgage Classic in Detroit ab Donnerstag teilnehmen. Das teilte die PGA-Tour am Montag mit. English ist nach Denny McCarthy, Cameron Champ, Nick Watney und Dylan Frittelli der fünfte an Covid-19 erkrankte Golfprofi seit dem Neustart am 11. Juni.

English war in der vergangenen Woche nicht bei der Travelers Championship am Start, er wurde im Vorfeld des nun anstehenden vierten Turniers nach der Corona-Pause positiv getestet.