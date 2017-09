Froome auf dem Weg zum Vuelta-Sieg

Chris Froome hat am Dienstag bei der Spanienrundfahrt auch ohne die Unterstützung seines Sky-Teams überzeugt. Der britische Radprofi hat das Einzelzeitfahren von Los Arcos nach Logrono über 40,2 km für sich entschieden und damit den nächsten großen Schritt Richtung Double aus Tour de France und Vuelta gemacht. Sein erster Verfolger Vincenzo Nibali büßte im Kampf gegen die Uhr 57 Sekunden ein.

Damit beträgt der Polster von Froome bereits 1:58 Minuten. Wilco Kelderman aus den Niederlanden schob sich mit knapp einer halben Minute Rückstand als Tageszweiter in der Gesamtwertung wieder auf das Podest (+2:40 Min.). Ilnur Sakarin (RUS/3:07) und Lokalmatador Alberto Contador (4:58) blieben im Zeitfahren mit 59 Sekunden ebenfalls knapp unter einer Minute Rückstand auf den Dominator und belegten sowohl in der Gesamt- als auch in der Tageswertung die Ränge vier und fünf.

Der Weg zu seinem ersten Gesamtsieg bei der Vuelta scheint für den vierfachen Tour-de-France-Sieger frei. Am Mittwoch und Samstag warten zwar noch zwei Bergankünfte der höchsten Kategorie. In der derzeitigen Verfassung von Froome und seinen Edelhelfern scheint es dennoch schwer bis unmöglich, das Double des 32-Jährigen noch zu verhindern.