French Open: Zu wenig Platz für die Weltbesten

Jahrelang spielten die Veranstalter mit dem Gedanken zu übersiedeln. Sogar Disneyland wurde als Schauplatz angedacht, etwaige Pläne aber alle wieder verworfen. Ausweiten will man nun am derzeitigen Standort im Südosten von Paris.

"Früher haben sie alles hochtechnologisch hier gemacht, zu Zeiten, als beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon noch mit Kreide auf Tafeln die Partien aufgeschrieben wurden", erinnert sich ein routinierter deutscher Journalist. Tatsächlich war das Turnier das erste Sportereignis, dessen Public Viewing in 3-D stattfand. Und nun? "Heute hat man vor allem auch im Pressebereich kaum noch Platz. Permanent wird man gestoßen."

Darauf reagierten die Verantwortlichen bereits. Durch die immer größer werdende Zahl an (Online-)Journalisten wurden die Akkreditierungsauflagen verschärft, Neuankömmlinge haben es bei keinem anderen Grand-Slam-Turnier so schwer, einen Platz zu ergattern.

Auch hier wird man erweitern müssen. Das wissen die Verantwortlichen. Bei den anderen (vom Platz her größeren) Major-Turnieren in Melbourne, Wimbledon und New York (da soll es demnächst ein Dach über dem Arthur-Ashe-Stadium, dem größten Tennis-Stadion der Welt, geben) wird ständig gebaut und erneuert.