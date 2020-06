French Open: Überstunden für Favoriten

Djokovic taumelte im Achtelfinale gegen den Italiener Andreas Seppi am Rande einer Niederlage. Er beging 77 unerzwungene Fehler und geriet mit 0:2 Sätzen in Rückstand. Nach 4:18 Stunden entschied der Weltranglisten-Erste, der in Roland Garros seinen Karriere-Grand-Slam komplettieren möchte, das Match doch noch mit 4:6, 6:7 (5), 6:3, 7:5, 6:3 für sich.

"Von uns Favoriten erwartet man, dass wir leicht gewinnen können, aber alle können gut spielen. Seppi ist derzeit in toller Form, er hat in Rom gut gespielt und in Belgrad gewonnen", sagte der Serbe.