In der "Stierkampf-Arena", also auf Platz 1, beginnt Dominic Thiem am Montag seine fünften French Open in Paris. Der als Nummer 7 gesetzte Österreicher trifft im zweiten Spiel nach 11.00 Uhr auf den Weißrussen Ilja Iwaschka. Davor findet ein Herren-Match statt.

Der zweite ÖTV-Spieler im Einzel-Hauptbewerb eröffnet das Geschehen auf Platz 12 um 11.00 Uhr: Andreas Haider-Maurer, nur dank "geschütztem Ranking" im 128er-Feld, spielt gegen den starken Russen Karen Chatschanow.