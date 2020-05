French Open: Erstes Training in Roland Garros

Etwas müde, aber doch mit viel Selbstvertrauen ausgestattet, schlug der frischgebackene Turniersieger Dominic Thiem am Sonntag seine ersten Bälle heuer bei den French Open. Eine halbe Stunde wurden die Bälle geschupft. Alter und neuer Trainingspartner war der Lette Ernests Gulbis, der nun doch wieder im Team von Günter Bresnik ist. Pikant: Mit Gulbis und Thiem standen sich die Nizza-Sieger von 2014 und 2015 gegenüber.

"Ich bin froh, dass mir der Titel schon in der ersten Jahreshälfte geglückt ist", sagt Thiem. "Es bringt nur Vorteile". Der 21-Jährige ist nun die Nummer 30 im Ranking und damit in Wimbledon aller Voraussicht nach gesetzt. In Paris ging es sich zeitlich nicht aus. Bereits am Montag trifft der Niederösterreicher auf den Briten Aljaz Bedene, der eigentlich Slowene ist. "Sicher bin ich etwas müde, aber das Selbstvertrauen nach dem Turniersieg gibt viel Kraft", sagt Thiem.

Im Juli soll in Kitzbühel Daviscup gespielt werden. Schlägt auch Thiem gegen die Niederländer auf? "Ich würde gerne", sagt Thiem, der sich eine baldige Entscheidung vorstellen kann.