Zwei Topfavoriten schlagen sich für Showdown ein

Alles deutet auf das Riesen-Duell hin. Lediglich eine Hürde müssen die beiden Topfavoriten noch nehmen, ehe es zum vorweggenommenen Finale in Roland Garros kommt. Rafael Nadal, neunfacher French-Open-Champion, muss am Montag noch den Amerikaner Jack Sock bezwingen; Novak Djokovic, Nummer eins der Welt, bekommt es heute noch mit dem französischen Lokalmatador Richard Gasquet zu tun.

Beide treten sehr locker auf. Nicht nur, weil die bisherigen Auftritte ziemlich unbedrohlich abliefen, sondern auch aufgrund ihrer gegenwärtigen Lage. Nadal, der in Paris nur 2009 (gegen den Schweden Robin Söderling) ein Match verloren hat, hat heuer so wenig Druck wie zuletzt 2005 vor seinem ersten Titel. Und Novak Djokovic, weil er zuletzt 25 Mal in Folge gewonnen hat. Zum bislang letzten Mal am Samstag im Achtelfinale gegen den 19-jährigen Thanasi Kokkinakis. Er spürt den Druck, erstmals großer Favorit zu sein, denkt aber positiv. "Das ist doch ein gutes Zeichen, ich bin in Topform, Nadal kann kommen." Das große Duell wird vermutlich am Mittwoch über die Bühne gehen.