Der Österreicher Thomas Schaffer hat einen Kaderplatz bei den Ottawa Redblacks in der Canadian Football League (CFL) ergattert. Wie das Team bekanntgab, scheint der Defensive Tackle noch im Trainingskader auf, kann aber jederzeit in den 45-Mann-Kader an Spieltagen berufen werden. Der 26-jährige Schaffer wäre plangemäß für die Vienna Vikings in der European League of Football (ELF) aufgelaufen, hätte sich für ihn nicht Anfang Mai die Chance in Kanada aufgetan.