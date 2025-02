Superbowl LIX: Alles über Kansas, Philadelphia und einen prominenten Gast

Es ist wieder einmal so weit – der Superbowl steht vor der Tür. In den USA herrscht schon seit Tagen Ausnahmezustand, die ganze (Sport-)Welt blickt nach New Orleans . Dort treffen in der Nacht auf Montag die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles aufeinander (0.30/live auf RTL und DAZN). Mehr als 100 Millionen Menschen werden die 59. Auflage des Endspiels in der NFL vor den TV-Geräten verfolgen.

Allerdings mussten die Chiefs in den letzten Monaten auch lernen, dass Erfolg nicht unbedingt sexy macht. Football-Fans wünschen sich Spannung und nicht jedes Jahr den selben Champion. Zudem war die Mannschaft von Coach Andy Reid heuer nicht immer souverän, gewann oft mit Glück. Aber: Wenn es drauf ankommt, ist im Normalfall Verlass auf Mahomes und Co.

Die Kansas City Chiefs gehen als Favorit ins Finale. Das Team aus Missouri war das beste im Grunddurchgang und hat zuletzt zwei Mal in Folge den Superbowl gewonnen. Mit dem dritten Titel in Folge würden die Chiefs Geschichte schreiben, das hat in der NFL noch niemand geschafft. In anderen US-Profi-Ligen ist der sogenannte „Three-peat“ auch ein seltenes Kunststück, das nur die Chicago Bulls und die Los Angeles Lakers in der NBA, sowie die New York Yankees in der MLB geschafft haben. „Drei, das wäre schon legendär“, weiß auch Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes .

Patrick Mahomes ist 29 Jahre jung und so etwas wie das Gesicht der NFL. Seit er 2018 Nummer-1-Quarterback bei den Chiefs ist, läuft es bei Kansas City. Bei vier der letzten fünf Ausgaben des Superbowls war er dabei, drei Mal hat er gewonnen. Er kann auch mit dem Ball laufen, gefürchtet sind aber vor allem seine punktgenauen Pässe. Vor allem in den entscheidenden Momenten bringt er die meist an. Oft ist dann die Rede von „Mahomes Magic“.

Das Stadion: New Orleans, Katrina &Terror

Der Super Bowl LIX findet im Caesars Superdome in New Orleans statt, wo 79.000 Fans reinpassen. Acht Mal war das Finale schon hier – so oft wie an keinem anderen Ort. Der Superdome wird bereits 50 Jahre alt, wurde für gut 500 Millionen Euro fit gemacht. Es gibt aber ein noch viel emotionaleres Jubiläum. Vor 20 Jahren fegte Hurrikan Katrina über die Region. Als New Orleans im Chaos versank, suchten 30.000 Leute Zuflucht in der Notunterkunft. Das Dach hielt nicht Stand, der Regen verwandelte das Spielfeld in eine Louisiana-Sumpflandschaft. Insgesamt kamen in der Region damals 1.836 Menschen ums Leben.

Tote hat es in New Orleans auch vor wenigen Wochen gegeben, als in der Silvesternacht ein Attentäter mit einem Pick-up-Truck in eine Menge auf der berühmten Ausgehmeile Bourbon Street gerast war. 14 Menschen kamen ums Leben, rund drei Dutzend weitere wurden verletzt. Der Täter, ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), starb bei einem Schusswechsel mit Polizisten.

Dementsprechend hoch werden die Sicherheitsvorkehrungen sein.