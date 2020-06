Football-Kräftemessen der Dauerrivalen

Wer American Football sagt, der muss auch Raiffeisen Vienna Vikings und Swarco Raiders Tirol sagen. Die beiden Mannschaften prägen seit Jahren das Geschehen, nicht nur in Österreich, sondern auch auf der internationalen Bühne. Keine Überraschung also, dass sich die beiden Dauer­rivalen auch am Samstag in der 28. Austrian Bowl wieder gegenüberstehen ( Hohe Warte, 20.30 Uhr, live in ORF Sport Plus).

Der Kampf um den österreichischen Titel ist ein Duell auf Augenhöhe, auch wenn die Bilanz der Tiroler in diesem Jahr negativ ist: Die Raiders haben beide Partien gegen die Vikings verloren, allerdings trennten die beiden Titelfavoriten jeweils nur zwei Zähler. "Das wird ein sehr emotionales Spiel", meint Raiders-Coach Shuan Fatah.

Die Wiener haben mit den Innsbruckern noch eine Rechnung zu begleichen: Im Vorjahr hatten sich die Raiders im Endspiel um die Meisterschaft gegen die Vikings durchgesetzt.