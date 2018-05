Flag-Football: Nächster Halt ist die WM in Panama

2018 lautet das Reiseziel Panama. Dort geht von 9. bis 12. August die WM über die Bühne. Doch der Weg dorthin und der Aufenthalt in Mittelamerika sind teuer. „Die ganze Reise kostet für das Team rund 50.000 Euro“, erklärt Offensivtrainer Holly Kellner. Der Großteil der Kosten wird durch Förderungen gedeckt. 7500 Euro will das Team aber über eine Crowdfunding-Aktion finanzieren. „Es bleibt dennoch ein hoher Selbstkostenbeitrag, und den wollen wir so gut es geht senken“, erklärt Kellner.