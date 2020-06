Finales Spiel um Handball-Titel

Nach neun Monaten geht eine der spannendsten und kuriosesten Handball-Saisonen der letzten Jahre zu Ende. Weder die Spieler von Serienmeister Bregenz, noch von Titelverteidiger Fivers Margareten oder von Grunddurchgangssieger Krems werden die Trophäe übernehmen.



Es werden Harder oder Innsbrucker sein. Im dritten Finalspiel der Best-of three-Serie hat Hard gegen Tirol (Freitag, 18.30 Uhr, ORF Sport+) Heimvorteil, klare Favoriten sind die Vorarlberger aber nicht. Die Innsbrucker wittern die Chance auf ihren ersten Meistertitel, für die Harder wäre es der zweite.



Die Tiroler sind spätestens seit dem 23:21-Heimsieg im zweiten Match der Finalserie nicht mehr Außenseiter sondern ernsthafter Titelanwärter. Schon im Semifinale gegen Grunddurchgang- und Play-off-Gewinner Krems hatten sie sich als Favoritenschreck bewiesen.



Unter Druck setzen sie sich aber nicht. "Wir werden das einfach genießen. Wir haben einen unglaublichen Spaß dabei", sagte Stefan Watzl. Tirols Aufbauspieler glaubt an eine erneut enge Partie. "Es werden wieder Kleinigkeiten entscheiden." Top-Torschütze Babarskas ist nach seiner Roten Karte nicht gesperrt worden und daher einsatzberechtigt. Auch Hards Michael Knauth kann trotz Disqualifikation nach einem Foul an Pius Steiger spielen. Hard-Coach Markus Burger fordert eine konsequentere Verteidigung: "Die Tiroler kommen zu leichten Toren."



Stark sind die Zuschauerzahlen im Meisterschaftsfinish der HLA. Sollte die Harder Sporthalle mit 2300 Zuschauern erneut ausverkauft sein, hätten insgesamt 8800 Zuseher die drei entscheidenden Partien verfolgt. Seit dem Halbfinale waren bislang 16.600 Fans (Schnitt: 1844) in den Sporthallen.