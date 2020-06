Feiertag im Waldviertel

Union Waldviertel ging im Challenge Cup als klarer Sieger im Österreicher-Duell mit UVC Graz hervor. Nach dem 3:0-Heimerfolg gewinnen die Niederösterreicher am Donnerstag auch in Graz mit 3:2 (15:25, 28:26, 13:25, 25:20, 15:11) und meistern damit die 2. Runde. "Wir sind mächtig stolz, als erste Mannschaft in der Blue Box gewonnen zu haben", freut sich Waldviertel-Manager Werner Hahn über den Sieg in der neuen Grazer Halle. Nächster Gegner für die Waldviertler ist Novi Sad aus Serbien.

Dem Team um Trainer Nurko Causevic bleibt aber ohnehin kaum Zeit zu verschnaufen. Bereits am kommenden Samstag wird mit Aich/Dob der österreichische Vizemeister in der Zwettler Sporthalle erwartet.