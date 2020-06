Fehlurteil bei Nader-Niederlage

Marcos Nader musste einen weiteren schweren Rückschlag im Hinblick auf eine Olympia-Teilnahme 2016 in Rio de Janeiro hinnehmen. Der 24-jährige Wiener verlor am Samstag in Baku auch seinen zweiten AIBA-Pro-Boxing-Kampf. Diesmal unterlag der Weltergewichtler (bis 69 kg) dem 20-jährigen Litauer Eimantas Stanionis einstimmig nach Punkten.

Ein schlimmes Fehlurteil, das Nader wohl einen Olympiaplatz kosten wird. Der Bounce-Boxer, der mit Bruder Daniel in Baku ist, landete wesentlich mehr Treffer als der Litauer.

In seinem Auftakt-Fight war der als Nummer eins gesetzte Nader vor einem Monat gegen den Kenianer Rayton Okwiri k.o. gegangen. Der Afrikaner verlor am Samstag gegen den 25-jährigen Türken Onur Sipal nach Punkten. Sipal hatte zum Auftakt auch gegen Stanionis einen einstimmigen Punktesieg gefeiert und hat nun beste Chancen auf eine vorzeitige Olympia-Qualifikation.