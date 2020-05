Federers erster Ausfall seit 1999 droht

Ein Grand-Slam-Turnier ohne Roger Federer? Das ist wie ein ORF ohne Werbung, ein Opernball ohne Richard Lugner oder ein Hansi Hinterseer ohne Moon-Boots.



Die Australian Open könnten ab 16. Jänner ohne den Schweizer über die Bühne gehen, der Rücken schmerzt. Der 30-Jährige konnte am Freitag in Doha nicht zu seinem Semifinalspiel gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga antreten. Der 16-fache Grand-Slam-Turniersieger beruhigt zwar: "Ich möchte Mitte der Woche wieder voll trainieren", Tatsache ist aber, dass er nur topfit zu einem Grand-Slam-Turnier antreten würde. Sollte der vierfache Weltsportler des Jahres absagen müssen, wäre dies eine kleine Sensation: Das bislang letzte Mal blieb Federer einem Grand-Slam-Turnier bei den US-Open 1999 fern.



Turnierfavorit ist ohnehin der Serbe Novak Djokovic, die Nummer eins deklassierte zuletzt in Abu Dhabi Federer und David Ferrer jeweils 6:2, 6:1. Schärfster Herausforderer des Titelverteidigers in Melbourne ist Vorjahresfinalist Andy Murray.



Der Brite erreichte am Samstag in Brisbane das Finale und präsentierte zuletzt mit Ivan Lendl einen neuen Coach.