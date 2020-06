Federer will Sampras einholen

Im Finale wartet jedenfalls der Sieger des Spiels Murray – Tsonga. Der britische Lokalmatador Andy Murray komplettierte das Halbfinale des Tennisturniers von Wimbledon. In einem sehenswerten Match setzte er sich mit 6:7, 7:6, 6:4, 7:6 gegen den Spanier David Ferrer durch und erkämpfte sich sein viertes Semifinale in Serie im All England Club. Seine erste Endspielteilnahme bei dem wichtigsten Rasentennisturnier der Welt will der 25 Jahre alte Weltranglisten-Vierte mit einem Sieg über Kohlschreiber-Bezwinger Jo-Wilfried Tsonga aus Frankreich perfekt machen.

Zum Halbfinale wird auch wieder das englische Königshaus erwartet, zumal Charles und William als Federer-Anhänger gelten. Den Hit werden sie sich am Freitag nicht entgehen lassen.