Federer greift nach Rekord

"Ich bin sehr froh darüber, denn Connors war ein großer Champion und ist es immer noch", sagt der Superstar. Die Rekordzahl an Grand-Slam-Titeln hält der 30-Jährige sowieso. Eingestellt hat er den Sampras-Rekord von 14 Triumphen auch in Paris, und zwar 2009. Nach den Siegen in Wimbledon (2009) und bei den Australian Open (2010) ist er mit 16 Erfolgen bei den Grand-Slam-Turnieren längst die Nummer eins.



Spötter meinten, seine Zeit sei vorüber, nachdem er im Vorjahr nur ein Grand-Slam-Endspiel erreichte. Doch nach den Turniersiegen in Indian Wells und Madrid definierte Federer seine neue Marschroute: "Ich möchte wieder die Nummer eins werden." Jene Position, die er im Mai 2010 an Rafael Nadal verlor.



In der inoffiziellen Jahreswertung ist Federer zwar wie im offiziellen ATP-Ranking nur Dritter hinter Novak Djokovic und Rafael Nadal, der Rückstand ist jedoch überschaubar. Insider rechnen, dass Federer nach den US Open im September Djokovic als Nummer eins ablösen könnte. Denn auf ihn warten zwei Rasenturniere: Wimbledon und nochmals Wimbledon. Im Juni geht’s dort um den Grand-Slam-Titel, einen Monat später um die Olympia-Goldmedaille, beide Male um viele Punkte.