Federer deklassiert Murray

Sensationeller Roger Federer: Der Schweizer fertigte beim ATP-Finale in London Lokalmatador und Olympiasieger Andy Murray ganz klar mit 6:0 und 6:1 ab. Der Rekordsieger beim Saisonfinale ( Titel) zog damit als klarer Gruppensieger ins Semifinale ein. Federer qualifizierte sich bei seiner 13. ATP-Tour-Finalturnierteilnahme in Serie zum zwölften Mal für das Halbfinale und egalisierte damit den Rekord von Ivan Lendl. Der 33-Jährige verfehlte nur 2008 in Shanghai beim Abschlussturnier der besten acht Profis des Jahres nach Niederlagen gegen Gilles Simon und Murray die Vorschlussrunde. Ihm folgt Kei Nishikori ins Halbfinale. Der Japaner schlug David Ferrer 4:6, 6:4, 6:1. Der Spanier hatte den am Oberschenkel verletzten Kanadier Milos Raonic ersetzt.

Im Doppel kann am Freitag der Wiener Alexander Peya das Semifinalticket lösen. Der 34-Jährige fordert mit dem Brasilianer Bruno Soares das Nummer-1-Doppel Bob und Mike Bryan aus den USA. ORF Sport Plus überträgt dieses Match ab 19 Uhr.