Federer auf den Spuren von Agassi und Ashe

Wimbledon. Dort, wo heuer die Evergreens den Ton angaben. Serena Williams, die mit ihrer Schwester Venus auch den Doppelbewerb gewann, ist die erste Grand-Slam-Siegerin im Einzel seit 1990, die über 30 ist. Damals siegte Martina Navratilova ebenfalls in Wimbledon, die gebürtige Tschechoslowakin war damals 33 Jahre. Williams wird am 26. September erst 31.

Ein 30-jähriger Herr hat bis zum Triumph am Sonntag von Roger Federer (wird am 8. August 1981) seit 2003 kein Major mehr gewonnen. Der US-Star Andre Agassi war fast 32, als er zu Beginn des Jahres 2003 die US Open gewann. Federer ist aber der älteste Wimbledon-Champ seit 1975, der verstorbene Amerikaner Arthur Ashe war bei seinem Finalsieg über Landsmann Jimmy Connors knapp 32.