Österreichs Fed-Cup-Damen verpassten wie vor zwei Jahren im Entscheidungsspiel den Aufstieg in die Weltgruppe 2.



Beim Europa-Afrika-Zonen-Turnier in Eilat am Roten Meer verlor Tamira Paszek auch ihr drittes Einzelmatch: 1:6, 4:6 gegen Elena Baltacha.



Zuvor hatte auch Patricia Mayr-Achleitner erstmals im Rahmen des Turniers verloren. Die Tirolerin unterlag Anne Keothavong 6:7,3:6.