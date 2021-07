Fechten: Siebenköpfiges ÖFV-Team bei EM in Legnano

Österreich schickt ein siebenköpfiges Team, angeführt wird die Equipe von Florettfechter Roland Schlosser, der als einziger auch ein Ticket für London in Händen hält.

Die letzte Medaille für den rot-weiß-roten Verband liegt vier Jahre zurück, 2008 eroberte Schlosser in Kiew Bronze, im Halbfinale war er dem späteren italienischen Sieger Andrea Cassara unterlegen. Antreten wird in Legnano auch das Herren-Florettteam mit Schlosser, Moritz Hinterseer, Tobias Hinterseer und Rene Pranz. Im Säbel tritt Nikolai Nikolic an, im Degen Jörg Mathe und Florian Schmid.