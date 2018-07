Faustball-WM: Österreich gewinnt 1. K.o.-Spiel gegen Argentinien

Österreichs Faustball-Damen haben bei der Heim-Weltmeisterschaft in Linz am Donnerstag in ihrem ersten K.o.-Spiel Argentinien 3:0 (11:2,11:6,11:7) besiegt. Noch am Nachmittag (17.00 Uhr) treffen die Österreicherinnen um den Semifinal-Einzug auf Brasilien, das sich gegen Serbien ebenso ohne Satzverlust durchsetzte.

In der Vorrunde hatte es gegen die Südamerikanerinnen eine 0:2-Niederlage gesetzt.