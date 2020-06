Faustball: Österreich im Finale

Österreichs neu formierte Faustball-Nationalmannschaft schlägt sich bei der Europameisterschaft in Schweinfurt hervorragend. Nachdem das stark verjüngte Team von Winfried Kronsteiner am Freitag bereits Gastgeber Deutschland 3:0 abgefertigt hatte, bezwangen die Österreicher auch Tschechien (3:0) und den zweiten Turnierfavoriten Schweiz (3:2).

Im entscheidenden fünften Satz behielt die heimische Auswahl mit 11:6 die Oberhand und beendete damit die Vorrunde als einzige Mannschaft ohne Niederlage. "Das war ein Spiel auf Messers Schneide", sagte Kapitän Dietmar Weiß nach dem Krimi gegen die Schweiz:



Im Finale am Sonntag kommt es zur Neuauflage des Krimis: Österreich besiegte im Halbfinale Außenseiter Italien klar 3:0 (7,5,7), die Schweiz setzte sich gegen Gastgeber Deutschland ebenfalls 3:0 (10,8,6) durch.



In Schweinfurt winkt der rot-weiß-roten Auswahl nun der EM-Titel-Hattrick. In der ewigen Bestenliste liegt Österreich mit fünf Triumphen an zweiter Stelle hinter Rekord-Europameister und Weltmeister Deutschland (elf Titel), die Schweiz war einmal - 2006 in Linz - Europameister.