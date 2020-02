Faule Ausrede? Das Kostüm beim Einlaufen war Wilder zu schwer

Der Amerikaner setzte vor dem Kampf auf einen extravaganten Outfit, zum Ring kam Wilder in einer schwarzen Kampf-Montur mit einer Maske und einer großen Krone. Das Design war wegen das Black History Month in den USA komplett in Schwarz gehalten.

"Der Gang zum Ring war wie ein richtiges Workout für meine Beine. Als ich das Kostüm abgelegt habe, wusste ich sofort, dass sich die Voraussetzungen geändert haben", erklärte Wilder, der wenige Minuten nach dem Kampfbeginn eine gewisse Schwäche spürte. "In der dritten Runde hatte ich keine Beine mehr, ich war komplett fertig. Meine Beine waren verschwunden, ich musste früh in den Überlebens-Modus gehen", schilderte er, was in ihm vorging. Ans Aufgeben verschwand er aber keinen Gedanken: "Aber ihr kennt mich, ich hebe mein Schild. Ich bin ein Kämpfer".