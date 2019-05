Ex-Weltmeister Sagan siegte zum Auftakt in Kalifornien

Ex-Straßen-Weltmeister Peter Sagan hat am Sonntag (Ortszeit) beim Auftakt der Kalifornien-Radrundfahrt (WorldTour) in Sacramento im Sprint triumphiert. Der Slowake feierte bei einem seiner Lieblingsrennen den 17. Etappensieg und führt die Gesamtwertung an. Sein Bora-Kollege Felix Großschartner erhält als stärkerer Kletterer auf der Bergetappe am Montag dennoch die volle Teamunterstützung.