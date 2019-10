Ex-Klitschko-Coach wurde bewusstlos geschlagen

James Ali Bashir, ehemaliger Co-Trainer von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, ist vor einem Kampf in den USA zusammengeschlagen worden. Wie US-Medien berichteten, passierte der Vorfall beim Wiegen vor dem Kampf zwischen der Kroatin Ivana Habazin und US-Weltmeisterin Claressa Shields in Flint/ Michigan. Bashir, der inzwischen die Kroatin betreut, sei bewusstlos geschlagen und mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Kampf, der am Samstag stattfinden sollte, wurde abgesagt.