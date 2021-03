Ex-Basketball-Star nach Verkehrsunfall querschnittsgelähmt

Der Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners spielte zwölf Saisonen lang in der NBA. In Dallas war er Mannschaftskollege des deutschen Superstars Dirk Nowitzki, der ihn schließlich davon überzeugen konnte, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. 2001 nahm Bradley im deutschen Trikot an der EM in der Türkei teil. 2005 beendete er aufgrund von gesundheitlichen Problemen seine Profi-Karriere.