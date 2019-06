Europaspiele: Plank holte zum Abschluss Karate-Gold

Bettina Plank hat am letzten Wettkampftag der Europaspiele von Minsk in der Karate-Kumite-Klasse bis 50 kg Österreichs erste Goldmedaille geholt. Die 27-jährige Vorarlbergerin bezwang am Sonntag die türkische Weltranglisten-Erste Serap Ozcelik 5:1, der sie bei den Spielen von Baku 2015 im Finale noch unterlegen war. Für Plank ist es nach WM-Bronze und zweimal EM-Silber ein weiterer großer Erfolg.

Österreich wird die Titelkämpfe damit mit sieben Medaillen (1x Gold, 2x Silber und 4x Bronze) beenden.