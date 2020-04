Euro-Handballer Eichberger und Dicker nach Deutschland

Die Heim-Europameisterschaft hat sich für die Steirer Thomas Eichberger und Daniel Dicker ausgezahlt. Die beiden Teamspieler wechseln kommende Saison von HSG Graz nach Deutschland und werden dort gemeinsam beim Zweitligisten ThSV Eisenach in Thüringern spielen. Goalie Eichberger und Rückraumspieler Dicker unterschrieben für zwei Jahre. In Zeiten der Corona-Krise einen Vertrag im Ausland zu bekommen ist ungewöhnlich.

Daniel Dicker freut sich, dass sein neuer Klub in die erste Liga hinauf will: „Der Verein hat Ambitionen aufzusteigen, es ist aber kein Druck da, dass dies sofort geschehen muss. In der zweiten deutschen Liga kämpfen jedes Jahr sechs bis acht Teams um den Aufstieg. Da muss alles perfekt laufen.“ Das Potenzial der Mannschaft unterstreicht Thomas Eichberger: „Sie verfügen über eine relativ junge, kämpferische Truppe und haben mit Sead Hasanefendic einen erfahrenen Trainer.“

Aktuell halten sich beide zuhause fit, trainieren viel und nutzen die Zeit um zu lesen, zu kochen und Serien zu schauen.