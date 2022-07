Erster Luxemburger Sieg bei der Tour de France seit elf Jahren

Die erste große Klettertour

Zwei Bergwertungen der ersten Kategorie (Col de la Croix, Pas de Morgins) und eine der zweiten (Col des Mosses) gaben auf den 193 Kilometern zwischen dem schweizerischen Aigle und Châtel in der länderübergreifenden Skiregion Portes du Soleil einen Vorgeschmack auf das Programm der kommenden Woche: Auf den Ruhetag am Montag folgen drei Bergankünfte in den Alpen, am Donnerstag steht der legendäre Anstieg auf die Alpe d’Huez auf dem Fahrplan – als Finale einer Monsteretappe mit 4.660 Metern Höhendifferenz.

Davor stehen die verpflichtenden Corona-Tests an, der französische Rad-Philosoph Guillaume Martin fiel am Sonntag einem freiwilligen zum Opfer – der Gesamt-14. von Cofidis trat zur neunten Etappe der 109. Tour de France nicht mehr an.

Das Virus ist auch die größte Sorge von Tadej Pogacar, die Gegner sind es nicht, die den 23-jährigen Slowenen vom Team Emirates vom dritten Tour-Sieg in Serie abhalten könnten. „Covid ist kein Rivale. Es ist nur ein Virus, das Dinge beeinflussen und eine Tour ruinieren kann“, weiß der Gesamtführende. „Jeden Tag schreien einen die Leute an den Anstiegen an, was ich mag. Aber es steigert die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken.“