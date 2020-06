Weltklassepferd Sixth Sense feiert Comeback

Es ist das Comeback des Jahres. Zumindest in der Welt des Reitsports. Thomas Frühmann und sein legendärer, mittlerweile 17-jähriger Wallach „The Sixth Sense“ (2006 als bestes Springreitpferd der Welt ausgezeichnet) feiern am Wochenende beim Linzer Pferdefestival ihr Comeback. Erstmals seit dem Wiener Pferdefest im vergangenen November stellt sich das Paar wieder der Konkurrenz. Im Großen Preis von Linz am Sonntag trifft Frühmann da auch Österreicher aller Altersklassen, Hugo Simon (70) und Stefan Eder (31).

Der 62-jährige Frühmann hat in Linz bisher vier Mal den Großen Preis gewonnen, zuletzt am 29. April des Vorjahrs. Das Turnier ist Teil einer Frühjahrs-Serie in Linz, schon vor zwei Monaten hat Eder den CSI**-Grand-Prix gewonnen.