Erste Hürde heißt wohl Slowakei

Die erste Hürde auf dem Weg zurück in die Weltgruppe heißt entweder Slowakei oder Lettland. Die Slowaken haben in dieser Partie Heimvorteil und sind zu favorisieren. Gegen sie hat Österreich 2010 in Bad Gleichenberg, damals noch unter Kapitän Gilbert Schaller, ebenfalls in der Europa-Afrika-Zone 1 mit 3:2 gewonnen.

Schaffen die Letten die Überraschung, gibt es ein Heimspiel, gegen die Slowaken müsste das Team um Clemens Trimmel von 4. bis 6. April auswärts antreten. Trimmel schätzt die Slowaken aufgrund der größeren Dichte mit Lukas Lacko, Martin Klizan und Andrej Martin sowie Doppel-Spezialist Filip Polasek etwas stärker ein. „ Lettland lebt vom Spitzenspieler Ernests Gulbis.“ Über Gulbis kann man sicher einiges von Günter Bresnik erfahren, der neben Talent Dominic Thiem auch den Ranglisten-24. coacht. Gewinnt Österreich, wartet im September die Relegation zur Weltgruppe.

Mit von der Partie wird Alexander Peya sein. Der 33-jährige Wiener hat nächste Woche noch eine große Aufgabe vor sich: Peya schlägt mit dem Brasilianer Bruno Soares beim ATP-Finale in London auf. Am Sonntag holte das zweitbeste Doppel 2013 in Valencia den Titel.