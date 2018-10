Erste Bank Open: Wild Cards für vier Österreicher

Im Einzel wird es neben Thiem noch zwei weitere Österreicher beim Wiener Stadthallen-Turnier geben – dank Wild Cards: Jürgen Melzer wird seine Abschiedsvorstellung im Einzel geben, Dennis Novak darf versuchen, seine imposante Leistung vom Vorjahr zu wiederholen. Damals kam der Niederösterreicher, der heuer in Wimbledon in der dritten Runde stand, als Qualifikant ins Achtelfinale. Gestern trainierte er am Nachmittag mit Thiem.

Für die stark besetzte Qualifikation bekamen zwei weitere Österreicher Wild Cards. Ein Duo, das heuer in Kasachstan die ersten Challenger-Titel geholt hat: Sebastian Ofner beehrte schon zwei Mal die Stadthalle (Erstrunden-Aus im Vorjahr, Niederlage in der 2. Quali-Runde 2016), der 19-jährige Jurij Rodionov darf sich zum ersten Mal auf dem Wiener Hallenbelag bewegen. „Ich werde mein Bestes geben und versuchen, die mir vom Herrn Straka gegebene Chance bestmöglich zu nutzen. Als Erfahrung für nächstes Jahr ist es schon wertvoll“, sagt der beste Teenager des Landes, der 2017 bei den Junioren starke Grand-Slam-Turniere spielte und in Wimbledon sogar im Doppel-Finale stand.