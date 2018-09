Erste Bank Open: Die Hoffnung auf Thiem und einen Superstar

Publikumsmagnet

Vor allem Dominic Thiem möchte möglichst lange das Publikum anziehen. "Ich habe hier in den vergangenen zwei, drei Jahren nicht gut gespielt, deshalb ist Wien ein großes Ziel heuer für mich", sagt der 25-Jährige. Er, weiß, dass die Konkurrenz sehr groß ist. "Das Teilnehmerfeld ist wie schon in den vergangenen Jahren unfassbar", sagt Thiem, der es liebt zuhause zu spielen. "Das Publikum wird fast zur Gänze auf meiner Seite sein. Das war ja bei den Grand-Slam-Turnieren, wie in Paris und zuletzt bei den US Open eher nicht der Fall".

An New York hat er freilich gute Erinnerungen. "Am meisten hat mich berührt, wie fair sich Nadal benommen hat. Er ist einer der größten Sportsmänner, die es gibt."

Ein großes Ziel für Thiem ist freilich die dritte Teilnahme im November am ATP-Finale in London. "Ich habe heuer nicht immer gut gespielt, deshalb muss ich jetzt rechnen."