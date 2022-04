Ersatzgeschwächte Fivers-Handballer setzen sich in Graz durch

Die Vorzeichen standen nicht gut vor dem zweiten HLA-Viertelfinalspiel zwischen Graz und den Fivers Margareten, zumindest aus Wiener Sicht nicht: Fünf Spieler mussten in der Partie am Mittwochabend ersetzt werden, Trainer Peter Eckl erkannte einen „argen Dämpfer“ für die K.-o.-Phase. Dennoch schafften es seine Fivers, nach dem 37:21-Heimerfolg auch in der Fremde zu siegen.

Das 35:33 war allerdings harte Arbeit, erst ab der 44. Minute (24:24) konnten die hartnäckigen Steirer mit den Topscorern Belos und Offner (je zehn Tore) abgeschüttelt werden. Beste Werfer der Fivers waren Marc-André Haunold (sieben) sowie Eric Dammböck, Lukas Gangel und Vincent Schweiger (sechs).

Im Semifinale ist auch bereits Krems angekommen, das 26:25 gegen Westwien brachte den zweiten Erfolg in der Best-of-three-Serie. Der Ex-Westwiener Matthias Führer avancierte zum Matchwinner: Er erzielte 48 Sekunden vor Spielende den Siegestreffer.