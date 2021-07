Erfolgserlebnisse für Mountainbike-Olympia-Duo

Gehbauer setzte sich zehn Sekunden vor Hannes Metzler und mehr als zwei Minuten vor Titelverteidiger Markt durch.

Bei den Damen siegte Lisa Mitterbauer in Abwesenheit von Olympiastarterin Elisabeth Osl vor Christina Kollmann und Elisabeth Unterbuchschachner durch. Vor den Olympiabewerben am abschließenden Wochenende der Sommerspiele (11./12. August) steht für Gehbauer und Co. am Samstag, dem ersten Wettkampftag von London, noch das Weltcup-Finale in Val d'Isere auf dem Programm.