Erfolgreiche 24-Punkte-Aufholjagd der Brooklyn Nets in der NBA

Die Brooklyn Nets haben am Dienstabend (Ortszeit) in der NBA eine 24-Punkte-Aufholjagd mit einem 128:124-Sieg bei den Phoenix Suns gekrönt. Die von James Harden mit 38 Punkten und elf Assists angeführten Gäste, die ohne ihre beiden Topscorer Kevin Durant und Kyrie Irving antraten, lagen kurz vor der Pause bereits mit 49:73 zurück. Doch dank "The Beard" Harden, der sich nur zwei Ballverluste (Turnover) leistete, schaute am Ende doch noch ein Erfolg für die New Yorker heraus.