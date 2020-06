Erfolg für zwei Kitzbühel-Starter

Die Deutschen sorgen in Wimbledon weiter für Furore: Sabine Lisicki und Angelique Kerber trafen am Dienstag im Viertelfinale aufeinander, zwei Herren folgten in die Runde der besten Acht nach.

Und zwar zwei Herren, die zur Begeisterung von Turnierdirektor Alexander Antonitsch ab dem 22. Juli auch in Kitzbühel spielen werden. Florian Mayer steht zum zweiten Mal nach 2004 im Viertelfinale von Wimbledon. Der Weltranglisten-29. aus Bayreuth komplettierte am Dienstag seine Hängepartie gegen den Franzosen Richard Gasquet und siegte dank einer Klasse-Vorstellung überraschend klar 6:3, 6:1, 3:6, 6:2.

Philipp Kohlschreiber schlug danach den US-Mann Brian Baker klar mit 6:1, 7:6 (7:4), 6:3.