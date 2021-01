Engländer wartete zehn Monate in Sri Lanka auf Cricket-Spiel

Weil ihn Sicherheitskräfte verscheuchten, kam er als Bauarbeiter verkleidet zurück. Er wurde zwar enttarnt, aber schließlich hatten die Aufpasser mit dem sportverrückten Anhänger ein Einsehen. Der Mann aus dem englischen Sunbury-on-Thames war am 13. März 2020 in den Inselstaat geflogen. Nach seiner Ankunft erfuhr er, dass die Partie wegen der Corona-Krise abgesagt war - und beschloss, in dem Land auf das Nachholspiel zu warten.

In den Monaten bis zum ersten Wurf adoptierte der Webdesigner einen Straßenhund und arbeitete als DJ.