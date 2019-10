EM-Test: Österreichs Handballer besiegen auch Niederlande

Das österreichischen Handball-Herren haben auch ihr zweites EM-Testspiel in Graz gewonnen. Die Mannschaft von Teamchef Ales Pajovic besiegte am Sonntag in ihrem letzten Ländermatch des Jahres die Niederlande knapp, aber letztlich ungefährdet 26:24 (14:13). Am Freitag hatte es ein 32:30 gegen Serbien gegeben.

Die besten Werfer für Österreich gegen den EM-Teilnehmer Niederlande waren Nikola Bilyk und Janko Bozovic mit je fünf Treffern. Alexander Hermann feierte sein Comeback, nachdem er zuletzt wegen einer Erkrankung und davor lange wegen einer Mittelfußverletzung gefehlt hatte.